Ege'de art arda depremler... Prof. Dr. Sözbilir'den kritik açıklama
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra bölgede önemli bir stres birikimi oluştuğunu, bunun da bugünkü depremleri tetiklemiş olabileceğini söyledi.
Ege Denizi'nin Kuşadası açıklarında saat 12.56 sırasında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, saat 13.10'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde art arda yaşanan 2 depremin ardından artçılar meydana geldi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bugün saat 12.56 ve 13.10'da 4,7 ve 5,1 büyüklüğünde depremlerin yaşandığını hatırlattı.
30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde Sisam Adası kuzeyindeki Sisam fayının kırıldığını anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:
"6,6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede önemli bir stres birikimi oluştu. Bu durum da bugünkü depremleri tetikledi. Gümüldür, Özdere ve Kuşadası tarafındaki faylar tetiklenmişti. Bugün ardı ardına olan depremler 30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir. Sisam Adası güneyinde ve Dilek Yarımadası'nın denizdeki devamında olan fay kırılıyor. Bu fayın en büyük deprem üretme potansiyeli 6,6 olarak biliniyor. Şimdi adayı güneyden sınırlayan fay kırılmış oldu. Fakat bu fayın 6,6 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var."
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