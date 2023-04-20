Egede can pazarı: Çaresizliğin bakışı
Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir’in Seferihisar ilçesinde can salları batmak üzere olan göçmenleri kurtardı. İki salda toplam 44 düzensiz göçmen kurtarılırken, minik bir çocuğun askerin elini tuttuğu sırada yüzüne bakışı çaresiz ve teşekkür niteliğindeydi.
Ülkelerinde yaşanan savaş ve ekonomik kriz nedeniyle Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen göçmenlerin dramı her geçen gün katlanarak artıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Nisan saat 11.45 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki toplam 44 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan bir can salı içerisinde bulunan minik bir göçmenin ise kendisini kurtaran Sahil Güvenlik personeline minnetle bakması dikkat çekti.
Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Diğer yandan Didim’de 44, Dikili’de ise 41 göçmen kurtarıldı.
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