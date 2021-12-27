Egeli ihracatçılar, 2022 yılından 'ekonomik istikrar' diledi
Ege İhracatçı Birlikleri, 2021 yılında Türkiye'nin ihracatına sağladığı 16,4 milyar dolarlık katkıyla 2021 yılın tarihi rekorla kapatmaya hazırlanıyor.
İzmir'de düzenlenen "Yeni Yıl Gala Yemeği"nde Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu üyeleri ve EİB çalışanları 2022 yılının, ihracat açısından 'ekonomik istikrar' ve "Altın Yıl" olmasını diledi.
Geceye evsahipliği yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, döviz ve faizlerdeki son aylardaki aşırı dalgalanmanın stabilleşmesi durumunda 2022 yılında 18 milyar dolar ihracat hedeflediklerini söyledi.
Sunshine Band Orkestrası ve Şevval Sam'ın sahne aldığı gecede, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Melih İşliel'in eşi Gökçen İşliel'in de doğum günleri de kutlandı.
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