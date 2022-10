Ege'nin iş dünyasından 29 Ekim mesajları!

28 Ekim 2022 Cuma, 13:23

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi

"İzmir, Türkiye’ye ihracatı öğreten kent"

"Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılında 51 milyon dolar olan ihracatımız sonraki yıllarda sürekli bir gelişim göstererek, 99 yıl sonunda 252,6 milyar dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri olarak Türkiye’nin ihracatına 18 milyar dolar katkı sağladık.

Türkiye’nin ihracatı 99 yılda yaklaşık 5 bin kat artış gösterirken, İzmir, tarih boyunca Türkiye’nin ihracatına en büyük katkı sağlayan kentlerin başında oldu.

Türkiye'nin yaptığı 51 milyon dolarlık ihracattan 43,4 milyon dolar gibi oldukça önemli kısmı İzmir'den gerçekleştirildi. Bir liman kenti olan İzmir’i “Türkiye’ye ihracatı öğreten kent” diye tanımlamak en doğru tanımlamalardan biri olacaktır.

O yıllarda Türkiye’nin ihracatında ürün deseni ağırlıklı olarak; pamuk, tütün, zeytin, zeytinyağı, kuru incir, kuru üzüm, fındık gibi ürünlerden oluşuyordu.

Türkiye’nin ihracatında İzmir’in liderliği 1980’e kadar devam etti. 1980 sonrasında Türkiye’deki sanayileşme hamlesi, ihracatın ağırlığının İstanbul’a kaymasına yol açsa da, İzmir 2021 yılında; 14 milyar 737 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı ve İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci ili konumunu sürdürüyor.

İzmir, güçlü ihracatçı kimliği yanında dış ticaret fazlası veren illerimiz arasına da adını sürekli yazdırıyor.

İzmir, 2021 yılındaki 14 milyar 737 milyon dolarlık ihracatına karşılık 10 milyar 956 milyon dolar ithalat performansı ortaya koydu. İzmir’in ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 134’e ulaştı.

İzmir, 14 tane organize sanayi bölgesi, iki serbest bölgesi, teknoparkları, 10 tane üniversitesi, limanları, otoyollarıyla yatırım için son derece cazip konumda.

İzmir’in 2021 yılındaki ihracatını sektörler bazında irdelediğimizde kimya sektörünün 2 milyar 160 milyon dolarla lider olduğunu görüyoruz.

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörümüz İzmir’in ihracatına 1 milyar 469 milyon dolarlık katkı sağlarken, çelik sektörümüz 984 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. Bu sektörlerimizi sırasıyla 756 milyon dolarlık ihracatla otomotiv yan sanayi ve 695 milyon dolarla makine sektörü izledi.

Ülkemizde ihracatçılarımızın bir çatı altında toplanması Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 4 Mart 1937 tarihinde imzaladığı, “İhracatçı Birlikleri Kuruluş Kararnamesi” ile oldu.

Bu kararname sonrasında Türkiye’nin ilk ihracatçı birliği 1939 yılında İzmir'de kurulan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği idi.

Bugün sayıları 110 bine ulaşan Türk ihracatçıları olarak, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Arkadaşlar, ithalattan ziyade ihracattır ki, memleketi zengin yapacak” sözünü bir an bile aklımızdan çıkarmıyoruz.

İhracatçılar olarak; inovasyon, AR-GE, tasarım, sürdürülebilirlik, pazarlama, mesleki eğitim öncelik verdiğimiz konular.

Dünya genelinde pandeminin etkileri azalsa da, günümüzde hissetmeye başladığımız resesyon, 2023 yılı ile ilgili hedeflerimizde temkinli davranmamız gerektiğini bizlere gösteriyor.

Orta Vadeli İstikrar Programı’nda 2023 yılı için ortaya konulan 265 milyar dolarlık ihracat hedefi yakalanması zor bir hedef gibi gözüksede, bu hedefe ulaşmak için dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara ihracatçılarımızın daha yoğun katılımını sağlama gayreti içinde olacağız. URGE Projeleriyle firmalarımızın uluslararası rekabetçiliğini artıracağız. Dijitalleşmeden azami yararlanmak için Metaverse projelerini hayata geçireceğiz.

Cumhuriyetimizin 99. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor, bize bu Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum."

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar:

"Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına bir kala"





EBSO Başkanı Yorgancılar “29 Ekim 1923, Kurtuluş Savaşıyla erişilen askeri bağımsızlığın, yeni ve modern bir rejimle, ekonomik ve siyasi bağımsızlığa yükselmesi yönünde en büyük kilometre taşımız ve en eşsiz devrimimiz olarak tarihimizde parlıyor. Bu büyük devrim, eğitimde ve modernlikte yüzyıllardır dünyanın gerisinde kalan milletimize yepyeni bir kimlik kazandırarak, küresel ligde hak ettiği yere taşıdı” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “Batı dünyasında hasta adam olarak anılan milletimiz, Cumhuriyetle kısa süre içerisinde; adaletle, eğitimle, bilimle, kültür-sanatla, insan haklarıyla, kadın-erkek eşitliğiyle ve çok daha fazlasıyla anılır hale geldi. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu eşsiz devrimi tarihimize kazandırarak bize miras bırakan tüm atalarımızı şükranla ve gururla anıyorum” dedi.

Muasır medeniyetlere erişme gayesiyle yola çıkılan Cumhuriyet Devrimi’nin, bizlere çok değerli bir kazanım sağladığını hatırlatan Yorgancılar “Bu devrim aynı zamanda bizlere çok büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Sınır coğrafyamızda yaşanan tüm savaş, çatışma ve insan hakları ihlalleri, Cumhuriyetin bize ne büyük bir kazanım olduğunu her seferinde bir kez daha gösteriyor. Bakınız, biz bir asır önce bile kadınlarımızı savaş pilotu olarak, bilim insanı olarak, vs. yetiştirebilmekle övünürken, yanı başımızdaki komşu ülkemiz İran bugün hala, en temel kadın haklarının mücadelesini vermek zorunda kalıyor” diye konuştu.

Daha geniş bir mercekle, dünya genelindeki pandemiden savaşa uzanan ve küresel bir enerji darboğazı ile ekonomik kriz olarak yansıyan bu zorlu süreçte, Cumhuriyet’e her zamankinden fazla sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yorgancılar “Özellikle, Atatürk’ün “Ey Türk istikbalinin evladı” olarak andığı gençlerimizin, ‘İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur’ sözlerini bir an bile unutmamaları gerekiyor. Atamızın rehberliğinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına bir kala, hep birlikte her zamankinden daha fazla kararlılıkla yol almalıyız. Gençlerimize duyduğum güven ve bu zorlu günlerin tüm dünya için de geri kalacağına duyduğum ümitle, Cumhuriyetimizin 99. yılını gönülden gururla kutluyorum."

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener:

Cumhuriyetin ilanı, uzun mücadeleler sonucunda özgürlüğünü kazanmış bir toplumun, geleceğe emin adımlarla yürümesini hedefleyen bir inkılap hareketidir. Türk toplumunu çağdaşlaştırmayı amaçlayan, diğer yenileşme ve reformların da önünü açan bu adım, günümüz Türkiye’sini şekillendiren en temel değerdir.

Kurtuluşun ve özgürlüğün sembolü olan kentimiz İzmir, tüm Cumhuriyet reformlarını benimsemede, 29 Ekim’in bayram olarak kutlanmasında daima öncü olmuştur. Bunun en güzel örneklerinden birini, tarihten bir notla ifade etmek isterim;

29 Ekim 1924’de henüz resmen bayram ilan edilmemesine rağmen, İzmir’in önemli gazetelerinden Anadolu, o gün “Bayram” tabirini kullanarak, “Anadolu, muhterem kardeşlerinin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ve bu vesile ile necip Türk Milleti’nin ebedi saadetlere mazhariyeti temennisini tekrar eder” manşeti ile çıktı. Cumhuriyet’in ilanının yıldönümü nedeniyle dönemin İzmir Belediye Başkanı Tahir Kenan da İzmir halkı adına, 29 Ekim 1924 günü Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’ya ve TBMM Başkanı Ali Fethi Okyar’a birer kutlama telgrafı çekti.

İzmirliler gündüz kutlamalarına katıldıktan sonra, gece akın akın Cumhuriyet’in birinci yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklere ve havai fişek gösterilerine katıldı. Ertesi günkü gazetelerde İzmirlilerin yaşadığı coşku ve sevinçten söz ediliyordu. Bu tarihten yaklaşık 6 ay sonra 19 Nisan 1925 tarihli TBMM kararıyla Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim günü, Cumhuriyet Bayramı olarak kabul edildi.

İzmir Ticaret Odası olarak Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, ideallerini, kurduğu cumhuriyeti yaşatmak, geliştirmek ve yeni kuşaklara aktarmanın asli görevlerimizden olduğuna inanıyoruz.

Bugünün ve geleceğin projelerini üretirken en önemli motivasyon kaynağımız Odamızın köklü tarihi. Nasıl ki Odamız, Cumhuriyet’in ilk yıllarında, tüm olumsuz koşullara, savaşın ve yangının ağır sonuçlarına rağmen İzmir’in tüccar ve sanayicilerinin sorunlarına çare arayışı içinde olmaya çalıştıysa, İzmir büyük yangınından zarar görenlere yardım için bir yardım heyeti kurulduysa, dönemin incir tüccarlarının sıkıntı duyduğu sorunların çözülmesinde önemli adımlar attıysa, bugün de aynı özveri ve çabayla üyelerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor.

Tüm imkansızlıklara rağmen, dünyada eşine az rastlanır inanç ve kararlılıkla kazanılan büyük zaferlerin ardından kurulan cumhuriyetin, bizim en değerli mirasımız olduğuna inanıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığımız bu anlamlı günde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli:

"Her şey cumhuriyetin eseridir"

"İzmir Ticaret Borsası olarak Cumhuriyet’in bu topraklara ekilmiş en bereketli tohum olduğuna inanıyor; bu inançla onun her geçen gün daha da yeşermesi, filizlenmesi, boy vermesi için aralıksız çalışıyoruz...

Cumhuriyetimizin 99’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladığımız ve 100’üncü yılına ilk adımı attığımız bu özel günlerden geriye dönüp baktığımızda, zaman zaman zor dönemlerden geçsek bile okuma yazma oranından yüksek eğitim kalitesine, tarımın bereketinden su ürünlerinde yaşanan ilerlemelere, ticaretten sanayiye, sağlıktan turizme her alanda yaşanan tüm gelişmelerin Cumhuriyetimizin eseri olduğuna inanıyoruz.

131 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin ilk Borsası ve köklü kurumlarından biri olarak, Cumhuriyetin 100’üncü yılını İzmir Tarım Teknoloji Merkezi ve Ege Gastronomi Projesi gibi iki büyük ve kalıcı eserle taçlandırmayı hedefliyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı bu yüce emanete ancak ve ancak daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek; aklı, bilimi, sanatı, özgür düşünceyi ve hür teşebbüsü yücelterek sahip çıkılabileceğine inanıyoruz.

Yaşasın Cumhuriyet; ilelebet payidar olsun Türkiye Cumhuriyeti..."