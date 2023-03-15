Eğitimci Berrak Gökdemir, depremzede çocuklar için oyun önerilerinde bulundu
Eğitimci Berrak Gökdemir, araştırmaların oyun oynamanın herhangi bir afet sonrası çocuklarda stres ve kaygıyı azaltabileceğini gösterdiğine dikkat çekti. Çocukların oyun rutinlerine dönmesi, oyun ve oyuncaklarla zaman geçirmesi travmayla başa çıkmalarına fayda sağlayacağını söyleyen Gökdemir, “ Crenshaw tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen araştırmada oyuncaklarla oynamanın depremi deneyimlemiş çocukların duygularını ifade etmelerine, deneyimlerini işlemelerine ve başa çıkma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabileceğini buldu. Oyunlar depremi deneyimlemiş çocukların dikkatini başka yöne çekerken, zihinlerini travmatik olaylardan uzaklaştırır, rahatlama ve keyif duygusunu teşvik eder” dedi.
Eğitimci Berrak Gökdemir, depremden etkilenen çocukların travmatik etkileri üzerlerinden atabilmelerine fayda sağlayacak oyun önerilerinde bulundu.
İyileşme süreci nasıl yetişkinden yetişkine fark ediyorsa her çocuğun da farklı bir ihtiyacı ve iyileşme süreci olduğunu anlatan Gökdemir, “Bu süreç çocuğun yaşadığı travmaya göre değişiklik gösterir. Burada yetişkinin, özellikle afet bölgesindeki eğitimcinin dikkat etmesi gereken husus, çocukla oynanan oyuncakta veya kurulan oyunda engelleyici, yargılayıcı olmadan oyuna eşlik etmektir. Çocuğun kurduğu oyunların sağaltıcı ve yaşanılan tramvaya anlam vermesinin, kolaylaştırıcı etkisini fark ediyor olmak gerekir. Oyun çocuğu iyileştiren en etkili tedavi yöntemidir. Çocuklar oyun oynayarak travmasını yok saymanın, ötelemenin aksine, üzerine gider, hazmeder ve sindirir” ifadelerini kullandı.
Kurulan oyunlarda kullanılan legolar, kamyonlar, iş makineleri, ambulans ve benzeri yardım ve inşaat araçları depremi yaşamış çocukların kaygı ve depresyon semptomlarını arttırmanın aksine azalttığını vurgulayan Gökdemir, “Bu oyunlar ve oyuncaklar ile çocuk iş birliğini, yardımı ve ekip işinde gösterdiği beceri ve ustalığı, kontrol duygularını arttırdıkça problem çözme becerisini geliştirir ve kaygı seviyesini düşürür. Depremin ardından, doktor seti gibi oyuncaklar çocukların duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu oyuncaklar ve oyunlar travma sonrası çocukların travmalarını tetiklememektedir. Kontrol edebileceği ve içinde bulunduğu durumu değiştirebileceği bir rol oynama fırsatı sunar. Çocuğa güven ve güvenlik hissi verir” dedi.
Gökdemir çocukların hangi oyunlarda kendini nasıl ifade edeceğini şu şekilde sıraladı:
- Kuklalar; travmatik deneyimlerini ifade etmelerine,
- Oyun evleri; travmatik deneyimlerini yeniden yapılandırmalarına,
- Alışveriş oyunları; çocuğun kontrol edebilmesine ve yapılandırmasına,
- Resim yapma; travmatik deneyimlerini ifade etmesine,
- Hayal oyunları; travmatik deneyimlerini yeniden kurgulamasına olanak sağlar.
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