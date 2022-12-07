Kayseri'de 5 öğrenci, yedikleri kek sonrası hastanelik oldu

Kayseri'de 5 ortaokul öğrencisi, yurttan okula getirilen keki yedikten sonra rahatsızlanıp, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

DHA
07 Aralık 2022 Çarşamba, 17:50
Kayseri'de 5 öğrenci, yedikleri kek sonrası hastanelik oldu
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Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'ndeki Nuri Has Ortaokulu'nda, yurtta kalan 7'nci sınıf öğrencilerden biri, okula kek getirdi.

Öğrencilerden 5'i, kek yemelerinin ardından saat 16.30 sıralarında rahatsızlanarak, durumu öğretmenlerine bildirdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbarla okula gelen sağlık ekipleri, 5 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırdı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis de inceleme başlattı.


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