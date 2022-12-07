Kayseri'de 5 öğrenci, yedikleri kek sonrası hastanelik oldu
Kayseri'de 5 ortaokul öğrencisi, yurttan okula getirilen keki yedikten sonra rahatsızlanıp, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'ndeki Nuri Has Ortaokulu'nda, yurtta kalan 7'nci sınıf öğrencilerden biri, okula kek getirdi.
Öğrencilerden 5'i, kek yemelerinin ardından saat 16.30 sıralarında rahatsızlanarak, durumu öğretmenlerine bildirdi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İhbarla okula gelen sağlık ekipleri, 5 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırdı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis de inceleme başlattı.
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