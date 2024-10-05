Eğitimdeki başarısızlık gözler önüne serildi: 'Liseleri tasfiye girişimi'

Yayınlanma: 05.10.2024 - 13:09

Güncelleme: 05.10.2024 - 13:18

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafında düzenlenen “Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu” Ankara’da başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci burada bir konuşma yaptı.

Yelkenci ‘’Kademeler arası geçiş, gerek ortaokuldan liseye, gerek liseden yükseköğretime geçişte öğrenciyi bütün boyutlarıyla ele alacak bir sistemi geliştirmek kaçınılmaz. Doğrudan ilişkili olan bir başka husus da 4+4+4 sisteminin son dört yılı. Bu son dört yılı da yeniden ele almamız gerektiği şüphesiz aşikardır” dedi.

Eğitimci Özgür Bozdoğan, Yelkenci’nin sözlerine ilişkin gazetemize konuştu. Bozdoğan, Yelkenci’nin açıklamalarına karşın “Hem 4+4+4 sisteminin başarısızlığının itirafı hem de liselerin tasfiye edilmesinin ifadesi anlamına geliyor” dedi. MEB’in sistematik bir şekilde hareket ettiğini ifade eden Bozdoğan, “Akademik eğitim sadece bir azınlığın hakkıymış gibi görülüyor. Geri kalan öğrencilerin büyük bir bölümünün de ucuz iş gücü olarak sermaye ve patronlar için çalışmak durumunda kalacağı bir sonuç ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜN EĞİTİMDEN KAÇIŞ"

Yelkenci’nin açıklamasını oldukça manidar bulduğunu söyleyen Bozdoğan, “Bu zorunlu eğitimin süresiyle ilgili bir tartışmayla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Üniversitelerdeki yığılmaları engellemek için, öğrencilerin lise çağında, örgün eğitimden fiilen dışarı çıkarıldığı bir formülle karşı karşıyayız. Zaten açık lise ve MESEM’lerle bu adım atılmıştı. Öğrencilerin akademik eğitimden uzaklaştığı ve hızlıca işçileştiği bir süreç bizi bekliyor” dedi.