EGO, Kızılay-Koru Metro seferlerinin sıcaktan kaynaklanan arıza nedeniyle durdurulduğunu açıkladı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 20:45

Güncelleme: 22.07.2024 - 20:45

Güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı arızanın meydana geldiğini belirten EGO Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şu şekilde:

“Değerli Yolcularımız,Güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle M2 ( Kızılay- Koru) Metro hattımızın seferleri durdurulmuştur. Söz konusu hatta ek otobüs seferlerimiz ile hizmete devam edilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz."