EGO, Kızılay-Koru Metro seferlerinin sıcaktan kaynaklanan arıza nedeniyle durdurulduğunu açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay - Koru metro hattı seferlerinin, aşırı sıcaktan kaynaklı arıza nedeniyle durdurulduğunu açıkladı. Hatta ek otobüs seferleri düzenlenerek ulaşım hizmetine devam edildiği bildirildi.
Güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı arızanın meydana geldiğini belirten EGO Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şu şekilde:
“Değerli Yolcularımız,Güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle M2 ( Kızılay- Koru) Metro hattımızın seferleri durdurulmuştur. Söz konusu hatta ek otobüs seferlerimiz ile hizmete devam edilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz."
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