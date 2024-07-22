EGO, Kızılay-Koru Metro seferlerinin sıcaktan kaynaklanan arıza nedeniyle durdurulduğunu açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay - Koru metro hattı seferlerinin, aşırı sıcaktan kaynaklı arıza nedeniyle durdurulduğunu açıkladı. Hatta ek otobüs seferleri düzenlenerek ulaşım hizmetine devam edildiği bildirildi.

ANKA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 20:45
EGO, Kızılay-Koru Metro seferlerinin sıcaktan kaynaklanan arıza nedeniyle durdurulduğunu açıkladı
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Güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı arızanın meydana geldiğini belirten EGO Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şu şekilde:

“Değerli Yolcularımız,Güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle M2 ( Kızılay- Koru) Metro  hattımızın seferleri durdurulmuştur. Söz konusu hatta ek otobüs seferlerimiz ile hizmete devam edilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz."


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