Ehliyetsiz sürücü 'video çekerken' ortalığı birbirine kattı

24 Haziran 2022 Cuma, 11:33

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda, 23 Haziran Pazar günü meydana gelen olayda, iddiaya göre ehliyetsiz bir genç, direksiyon başında video çekerken ortalığı birbirine kattı.

Hızlı bir şekilde giderken kontrolünü kaybeden sürücü, önce önündeki bir minibüse, ardından çıktığı kaldırımda marketin merdivenlerine çarparak durabildi. Şans eseri dikkatsiz genç kazadan ufak sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı anbean kameralara yansıdı.

"ŞOK GEÇİRDİ"

Yaşanan kazayı anlatan Kenan Şenbudak, “Ben dükkanın önünde oturuyordum. Tünelden hızlı bir şekilde araba geldi, durmadı. Araba çok süratliydi. Minibüse vurdu ilk önce. Arkasından az daha kamyona da vuracaktı. Direksiyonu kırınca geldi dükkana girdi. Biz de korktuk ve içeri kaçmak zorunda kaldık. Şoför yaralıydı galiba. Kan falan vardı araçta. Ben içeriden hemen soğuk su getirdim. Şok geçirmişti zaten. Elini yüzünü yıkadılar, kendine geldi. Sonra da etraf kalabalıklaştı. Ehliyeti olmadığı yönünde serzenişlerde bulunuldu. Minibüs şoförü soruyordu, ‘Ehliyetin var mı çıkar rapor tutalım’ diye. Çocukta, ‘Ehliyetim evde’ gibi bir şeyler söyledi. Biz de tam anlayamadık” dedi.