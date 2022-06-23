Kırklareli'nde kaza: Midibüs ile minibüs tartıştı
Kırklareli'de fabrika işçilerini taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde saat 15.30 sıralarında Lüleburgaz'a bağlı Büyükkarıştıran beldesi D-100 kara yolunda fabrika işçilerini taşıyan S.S.'nin kullandığı midibüs, belde girişindeki kavşaktan dönüş yaptığı sırada K.V. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle midibüs yan yatarken, her 2 araçtaki
11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk
edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne
kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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