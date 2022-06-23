Kırklareli'nde kaza: Midibüs ile minibüs tartıştı

Kırklareli'de fabrika işçilerini taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

DHA
23 Haziran 2022 Perşembe, 18:17
Kırklareli'nde kaza: Midibüs ile minibüs tartıştı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde saat 15.30 sıralarında Lüleburgaz'a bağlı Büyükkarıştıran beldesi D-100 kara yolunda fabrika işçilerini taşıyan S.S.'nin kullandığı midibüs, belde girişindeki kavşaktan dönüş yaptığı sırada K.V. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle midibüs yan yatarken, her 2 araçtaki 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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