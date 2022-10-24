Otomobilin çarpmasıyla ölen Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker, son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker, görev yaptığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından cenaze namazı kılınarak, son yolculuğuna uğurlandı.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Tabip Binbaşı Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker, önceki gün Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda D.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan sürücü D.K., iadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker için görev yaptığı hastanedeki serviste tören düzenlendi. Peker'in iş arkadaşları törende büyük üzüntü yaşadı. Ardından hastane kampüsü içindeki Gülhane Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
"GÜLHANE’DE ONUN HATIRASINI YAŞATACAĞIZ"
Buradaki törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Cemil Ulubulut ve hastane çalışanları katıldı. Orgeneral Güler, Peker'in yakınlarına başsağlığı diledi. Törende Peker'in iş arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
Öğle kılınan cenaze namazı ardından tabutun başına geçen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Bugün Gülhane için acı bir gün, yerini dolduramayacağımız bir doktorumuzu kaybettik. Subutay, Gülhane’de doğdu, bugün onu yine Gülhane’de ebediyete uğurluyoruz. Subutay kardeşimizin eşi ve çocuğu Gülhane’ye emanet. Biz Gülhane’de onun hatırasını yaşatacağız" dedi.
"ALLAH GERİDE BIRAKTIKLARINA SABIR VERSİN"
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, "Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker, kliniğimizin gülen yüzüydü, herkesin yardımına koşardı. Onu çok erken kaybettik. Geleceği olan bir hekim arkadaşımızdı. Onunla çalışmaktan mutluluk duyuyorduk, pandemi döneminde büyük emek sarfetti. Acımız sonsuz. Allah geride bıraktıklarına sabır versin" ifadelerini kullandı.
Peker'in cenazesi, daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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