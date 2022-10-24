Otomobile çarpan kasksız motosikletli ağır yaralandı

24 Ekim 2022 Pazartesi, 15:28

Feci kaza, 23 Ekim Pazartesi saat 20.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa kara yolu Göl Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi.

Göl yolundan seyir halinde olan Ali Ç. (23) idaresindeki 16 VT 361 plakalı otomobile, kavşaktan ilçe merkezine dönüş yapan Yalova’dan Bursa istikametine gitmekte olan Cemal Güven'in kullandığı plakasız motosiklet yandan çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile Cemal Güven motosikletten savrularak yola düştü. Kasksız motosikletli Güven, ağır yaralandı.

BİLİNCİ KAPALI

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güven, buradan da Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Bilinci kapalı olan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Cemal Güven’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.