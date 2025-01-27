Ekipler alarmda: Samsunlu işçi Murat Gezer 95 gündür aranıyor

Artvin’in Şavşat ilçesine çalışmak için gittiği şantiyede kaybolan Samsunlu işçi Murat Gezer için arama çalışması 95 gündür sürüyor.

Ekipler alarmda: Samsunlu işçi Murat Gezer 95 gündür aranıyor
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İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 15:21

Artvin’in Şavşat ilçesinde kaybolan işçinin bulunması için başlatılan çalışmalar 95 gündür sürüyor.

Samsun’da yaşayan Murat Gezer, prefabrik ev yapımı için 25 Ekim 2024 Cuma günü Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Karaağaç Köyü’ne gitti.

Ailesi ve çalışma arkadaşları tarafından Jandarmaya yapılan kayıp ihbarı üzerine bölgede AFAD ve Jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

HİÇBİR İZE RASTLANMADI

Ekiplerince başlatılan arama kurtarama çalışmaları 95 gündür aralıklarla sürerken, iz takip, arama kurtarma ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarından şu ana kadar bir ize rastlanmadı.


Etiketler: #Artvin #İşçi

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