Ekipler baskın yaptı, İzmir'de ele geçirildi: 6,5 milyon TL değerinde...

Yayınlanma: 15.04.2025 - 11:34

Güncelleme: 15.04.2025 - 11:36

İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6-13 Nisan tarihleri arasında 20 farklı operasyon düzenlendi.

6,5 MİLYON TL DEĞERİNDE

Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde; 4 ikamet, 14 iş yeri, 2 araç, 1 depo ve 1 kargo gönderisinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6,5 milyon lira olan 127 bin içi doldurulmuş makaron, 15 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara, 151 şişe muhtelif içki, 125 gümrük kaçağı cep telefonu, 130 elektronik emtia ürünü ile Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 622 sikke ile 66 eser ele geçirildi.

Operasyonlarda 26 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, gözaltına alınan 2 şüpheli ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.