İzmir'de dehşet: Kıraathanede vuruldu, hastanede öldü!

İzmir'in Konak ilçesinde, Ali A.'nın (21), kıraathanede silahla başından vurduğu Şeyhmus Akın (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin, polis merkezine teslim olduğu öğrenildi.

İzmir'de dehşet: Kıraathanede vuruldu, hastanede öldü!
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DHA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:03

Birinci Kadriye Mahallesi 628'inci Sokak'ta pazar günü saat 19.30 sıralarında, başında motosiklet kaskı bulunan Ali A., Şeyhmus Akın'ın oturduğu kıraathaneye geldi.

Ali A., belinden çıkardığı tabancayla Akın'ı başından vurup, yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

DÜN HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Şeyhmus Akın'ı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi gören Akın'ın, dün sabah yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Akın'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Otopsisinin ardından Akın'ın cenazesinin, memleketi Mardin'e gönderildiği öğrenildi.

"NAMUS MESELESİ..."

Öte yandan, şüpheli Ali A.'nın da suç aletiyle Eşrefpaşa Şehit Metin Davaslıoğlu Polis Merkezi Amirliği'ne teslim olduğu öğrenildi. Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Ali A.'nın, Şeyhmus Akın'ı namus meselesi nedeniyle vurduğunu söylediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri devam eden Ali A.'nın adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #İzmir

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