İzmir Atatürk Lisesi'nde öğretmen atamalarına tepki: 'Süreç tamamen siyasi'

Yayınlanma: 14.04.2025 - 18:24

Güncelleme: 14.04.2025 - 18:24

Açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Eğitim İş, Eğitim Sen, Veli-Der izmir temsilcileri ve üniversite öğrencileri de destek verdi.

Sık sık "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Susma, sıstukça sıra sana gelecek" sloganları atıldı.

Basın açıklamasını öğrenci velisi Halis Çalık okudu.

Çalık, 8 Nisan Salı günü açıklanan proje okulu öğretmen atamalarının, şeffaflıktan uzak ve objektif kriterlere dayanmayan bir biçimde yapıldığını ifade etti. Atamalarda kıdem, hizmet puanı ya da mesleki yeterlilik gibi ölçütlerin dikkate alınmadığını vurgulayan Çalık, sürecin tamamen siyasi ve idari takdirle yürütüldüğünü dile getirdi.

"İzmir Atatürk Lisesi’nde görev yapan ve okulun kültürüne uzun yıllardır katkı sunan 50 öğretmenimize yeniden görev verilmedi" diyen Çalık, bu öğretmenlerin norm fazlası durumuna düşürüldüğünü ve bunun okulun öğretmen kadrosunun üçte ikisine karşılık geldiğini belirtti.

Veliler, bu durumun sadece teknik bir atama değil, köklü bir okulun kültürel yapısına yönelik ciddi bir müdahale olduğunu savundu. "Çocuklarımız, yalnızca bir bina değil, kurumsal bir kimliği tercih etti. Bu kimliğin öğretmen ayağını yok sayan bir uygulamayı kabul etmiyoruz" şeklinde konuşan Çalık, atamaların durdurulmasını ve sürecin liyakat ve şeffaflık ilkelerine uygun şekilde yeniden yürütülmesini talep ettiklerini belirtti.

Çalık, eğitimin siyasallaştırılmasına karşı olduklarını ve laik, bilimsel, demokratik bir eğitim sistemi için mücadelelerini sürdüreceklerini vurgularken, "Yapılan bu hukuksuz atamaların durdurulması ve yeni yapılacak atamaların şeffaf, kriterleri belirlenmiş ve açıkça beyan edilmiş olarak, adaletli ve liyakatli bir anlayışla yapılmasıdır. Biz, okulları, eğitimi, çocukların geleceğini değil; siyasi emelleri gözeten anlayışın karşısında; laik ve bilimsel eğitimin, liyakat ilkesinin, hak ve adaletin yanındayız. Eğitimde laik, bilimsel, demokratik ve adil anlayıştan vazgeçmediğimizin altını çizerek eğitimin ve çocuklarımızın gelecekleri için 'öğretmenime dokunma' diyoruz" ifadelerini kullandı.