Ekiplerden Kastamonu'da operasyon: 4 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Ekiplerden Kastamonu'da operasyon: 4 firari hükümlü yakalandı
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AA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:29

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5'er yıl hapis cezası ile aranan İ.K, H.Y. ve M.K. yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kasten öldürme" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. yakalandı.

Hükümlüler, emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #kastamonu

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