Adana'da sır olay... Hayvanlarını otlatmak için çıktı: Ölü olarak bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

Adana'da sır olay... Hayvanlarını otlatmak için çıktı: Ölü olarak bulundu
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İHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:47

Edinilen bilgiye göre, olay, dün Pekmezci Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, 60 yaşındaki Mehmet Arık, hayvanları otlatmak için evinden çıktı. Ancak akşam hayvanların eve dönmesi rağmen Arık, güvenlik görevlilerine olayı bildirdi. Bunun üzerine Arık’ı arama çalışması başlatıldı.

ÖLDÜ BULUNDU

Yapılan çalışmada Arık, arazide hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Evine 1 kilometre uzaklıkta bulunan Mehmet Arık’ın kalp krizi nedeni ile hayatını kaybettiği, kesin ölüm sebebinin ise otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.


Etiketler: #Adana

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