Ekipleri harekete geçiren ihbar 'asılsız' çıktı

Yayınlanma: 04.10.2023 - 07:50

Güncelleme: 04.10.2023 - 07:50

Aşağı Zaferiye Mahallesi Efes Yolu üzerindeki bir hurdacıda, dün saat 23.00 sıralarında hurdacıda patlama olduğu ve yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kilitli olan kapılar nedeniyle bir süre içeri giremedi. İtfaiye ekipleri, kapıların asma kilitlerini kırarak hurdacıya girdi. Hurdacıda yanan kablolar itfaiye ekiplerince müdahale edilerek, söndürüldü.

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Olaydan bir süre sonra hurdacıya gelen çalışan, bakır teller için hurda kabloları yaktığını söyledi. Çalışan, itfaiyeye haber vererek zaman zaman kablo yaktıklarını ancak bu akşam itfaiyeyi aradıklarında ulaşamadıklarını öne sürdü.

Ekipler, soğutma çalışmasının ardından normale döndü.