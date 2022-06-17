Ekiplerin şüphesi üzerine dinlenme tesisinde durduruldu: 12 bin litre kaçak akaryakıt
İstanbul’un Tuzla ilçesinde şüphe üzerine bir dinlenme tesisinde durdurulan tankerde 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Tuzla ilçesi TEM Anadolu Otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde durumundan şüphelenilen bir yakıt tankeri, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu.
Güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını değerlendiren polis ekipleri tarafından dün gece durdurulan tankerde kontrol yaptı. Yapılan incelemede, piyasa değeri 240 bin lira olduğu tahmin edilen 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
2 KİŞİYE ADLİ KONTROL
Ele geçirilen akaryakıta el konuldu. Olayla ilgili olduğu belirlenen A.Ç. ve A.K. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. Her iki şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi.
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