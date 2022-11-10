‘Ekmek’ tartışması sürüyor: Ekmek tüketimi zeka gelişimiyle ters orantılı

10 Kasım 2022 Perşembe, 16:19

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, geçen günlerde “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” söylemi sonrası tutuklandı. Söz konusu tutuklamanın ve Kolivar’ın sözlerinin ardından ekmek ile ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Konunun politik bir yanı olmasıyla beraber sağlık boyutu da uzmanlar tarafından yeniden tartışma konusu oldu. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Dikmen Tezcan, ekmek tüketiminin sağlık açısından etkilerini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Tezcan, ekmek tüketimi ile toplumların gelişmişlik düzeyleri arasında ilişki olduğunu belirtti. Tezcan, “Bir ülkede yumurta, et, süt tüketimi gelir dağılımına göre doğru ve adil bir şekilde dağıtılmışsa, bunun tüketimi de hanelerde yüksek olacaktır. Gelir dağılımı adil bir şekilde olmadığında ve yoksulluk kavramı da oluştuğuna göre insanlar karınlarını doyurmak için ekmek tüketmek zorundalar. Gelişmiş toplumlarda ekmek tüketimi daha düşük. Buna karşın sebze, protein tüketimi ise daha yüksek. Yani ekmek tüketimini zeka gelişimiyle ters orantılı olarak düşünebiliriz” diye konuştu.

‘BİRÇOK HASTALIĞA ZEMİN OLUŞTURUYOR’

Tezcan, peynir ve yumurta gibi besinlerin pahalılığına dikkat çekerek, “Birçok zincir markette alt gelir grubuna hitap eden peynirlerin kilosu 70 Lira’ya ulaşmış durumda. Bir hane 5-6 kişiyse bir kalıp peynir kaç gün yetecek, yumurta alınsa kaç gün yetecek? Tabii ki ekmek tüketimi de bu durumda artıyor” ifadelerini kullandı. Tezcan, öte yandan ekmek tüketiminin artmasının diyabet, obezite, kanser ve birçok kronik hastalıklara da zemin oluşturduğuna dikkat çekti.

‘OKUL BAŞARISINI OLUMSUZ ETKİLİYOR’

Derinleşen ekonomik krizle birlikte çocukların beslenme çantalarında ekmeğin daha çok yer bulmasını da değerlendiren Tezcan, “Çocuklarda yetersiz beslenmeye bağlı bodurluk görülmeye başlandı. Ayrıca yetersiz beslenme çocukların okul başarılarını da olumsuz etkileyen bir unsur. Çocukların beslenme çantasında ekmek olmasının yerine, en azından okulda bir öğünleri ücretsiz sağlansa sağlıklı toplumlara doğru gideceğiz” dedi.