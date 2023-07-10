Ekonomik kriz adliyeyi de vurdu: Çaysız kaldılar!

Yayınlanma: 10.07.2023 - 16:38

Güncelleme: 10.07.2023 - 16:38

Yüksek enflasyon ve ekonomik krizin ardından asgari ücrete getirilen zam Ankara Adliyesi’ni de vurdu.

T24’ün haberine göre, Ankara Adliyesi’nde kafeterya ve çay ocaklarını işleten firma, çalışanlarının maaşlarını ödeyemeyince kepenk kapattı. Firmanın adliyedeki kafeteryalarını kapatmadan önce faturaları da ödemediği iddia ediliyor.

ÖNCE PERSONEL AZALTTILAR

Türkiye’de gün geçtikçe derinleşen ekonomik kriz etkilerini Ankara Adliyesi’nde de gösterdi. Yaklaşık bir yıl kadar önce adliyenin kafeterya ve çay ocağı işletmesini alan ve 30’a yakın çalışanı bulunan firma, asgari ücrete getirilen zamlar sonrasında önce personel azaltmaya gitti, ardından son zamlara dayanamayıp faaliyetini durdurdu. Firmanın kafeteryaları kapatmasının ardından hakim ve savcılar adliyede çay-kahve bulamaz oldu.

Firmanın ani bir kararla işi bırakması nedeniyle önceden topluca marka alan bazı hakim ve savcılar duruma tepki gösterdi. Öte yandan firmanın son iki aydır elektrik su faturalarını da ödemediği iddia ediliyor. Adliyede şu an sadece Ceza Tevkif Evleri'ne ait kantin işletmesi çalışıyor.