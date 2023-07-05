Açıklanan enflasyon oranlarının ardından yurttaştan iktidara sert sözler: “Böyle yapanlara...”
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olurken yurttaştan iktidara tepki yağdı. TÜİK’in açıkladığı verilere inanmayan yurttaş, Cumhuriyet TV’ye alım gücünün düştüğünü evine aldığı erzakla anlattı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3.92 artış göstererek 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,21'e geriledi. Cumhuriyet TV’ye konuşan yurttaş, durdurulamayan fiyat artışından dert yanarken iktidara yüklendi.
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