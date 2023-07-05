Açıklanan enflasyon oranlarının ardından yurttaştan iktidara sert sözler: “Böyle yapanlara...”

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olurken yurttaştan iktidara tepki yağdı. TÜİK’in açıkladığı verilere inanmayan yurttaş, Cumhuriyet TV’ye alım gücünün düştüğünü evine aldığı erzakla anlattı.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2023 Çarşamba, 17:51

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3.92 artış göstererek 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,21'e geriledi. Cumhuriyet TV’ye konuşan yurttaş, durdurulamayan fiyat artışından dert yanarken iktidara yüklendi.

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