Ekrem İmamoğlu’ndan 25 bin metrekarelik ‘meydan’ müjdesi

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 19:07

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağdat Caddesi altgeçit inşaatını da bünyesinde barındıran “Maltepe Meydan Düzenlemesi” şantiyesinde incelemelerde bulundu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ve Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut’tan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi boyunca incelemelerini sürdürdü. Kendisine yol boyu yoğun ilgi gösteren yurttaşlardan gelen fotoğraf çekilme taleplerini geri çevirmeyen İmamoğlu, inceleme gezisiyle ilgili değerlendirmelerini de şantiye alanında yaptı. Göreve geldikten sonra, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile yaptıkları görüşmelerden sonra, bölgenin birinci sıra sorunu olarak, Bağdat Caddesi üzerinde ‘minibüs yolu’ olarak bilinen hatta yaşanan trafik yoğunluğunu el aldıklarını vurguladı.

“SORUNUN 35 YILLIK ŞAHİDİYİM”

Kendisinin de bu sorunun 35 yıllık şahidi olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu kanaatle, ciddi bir altyapı ve proje çalışması yürüttük. Ve tabii ki burada bir iş takvimine ihtiyacımız vardı. Bu iş takvimi önemliydi. Çünkü, gördüğünüz gibi caddenin hem sağında hem solunda önemli yapılar var, iş yerleri var. Binaların belli bir yaşam sınırları var. Ya da yapılaşmayla ilgili konular var. Hepsini elden geçirdik. Sıkı, titiz ve aynı zamanda da hızlı bir çalışmayı başlattık. Şu anda bulunduğumuz Maltepe'nin Merkez Camii önü olsun ve hemen üstünde yayalaştırılmış caddemiz olsun, devamındaki sahille olan giriş çıkış noktaları olsun, önemli” dedi.

“25 BİN METREKARELİK OLAĞANÜSTÜ BİR KULLANIM ALANI ORTAYA ÇIKACAK”

“Toplam uzunluğu 1 kilometre olan bu hattımız, bittikten sonra trafiğe akışkan hale getirecek” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

Üstünde de yaklaşık 25 bin metrekarelik olağanüstü bir kullanım alanı ortaya çıkacak. Bu bir meydan. Hem burada bulunan cami ve önündeki alanın güzel bir biçimde kullanılması hem boylu boyunca esnaf için, bu hat için ve bu bölge için inanılmaz bir alışveriş noktası, aynı zamanda buluşma noktası, aynı zamanda insanların birbiriyle sosyalleşme noktası haline gelecek. Hızlıca çalışmanın bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yüklenici firmamız, çalışan emekçi dostlarımız ve ekibimiz, burada gecesini gündüzüne katarak en hızlı burayı ne zaman bitirebilirizin çabası içerisinde. 2023 yılında, belki de İstanbul'da bittiğinde en mutlu olacağım işlerden birisi de burası. Umut ediyorum hızlı bir biçimde Maltepeli hemşehrilerimle beraber buranın keyfini çıkaracağımız günleri yakalarız diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese başarılar diliyorum.

MALTEPE’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Bağdat Caddesi’nin Maltepe merkez bölgesinde yapılacak olan altgeçit çalışmasıyla araç trafiği, Plaj Yolu Sokak ile İkinci İlkokul Caddesi arasında yeraltına alınacak. Bu sayede 1 kilometre uzunluğundaki hatta kesintisiz bir ulaşım sağlanacak. Maltepe, devam eden meydan düzenlemesi ile 25.000 metrekarelik yayalaştırılmış bir alana kavuşacak. Altgeçit çalışmaları yürütülürken, bölgenin altyapısı da yenileniyor. Bu sayede bölgede yaşanacak olası su baskınlarının da önüne geçilmiş olacak.