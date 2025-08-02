Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Aksaray' paylaşımı!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Aksaray' paylaşımı!

2.08.2025 10:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Aksaray' paylaşımı!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin dün Aksaray'da düzenlediği miting ile ilgili yaptığı paylaşımda "Cansınız, can. Teşekkürler Aksaray" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), dün Aksaray'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenlendi.

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından miting ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Mitinge katılan yurttaşların görüntülerinin de yer aldığı bir video paylaşan İmamoğlu "Cansınız, can. Teşekkürler Aksaray" ifadesini kullandı.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #aksaray

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan KOBİ'lere söz! 'Vergi prim teşvikleriyle KOBİ’lerimize nefes aldıracağız'
Ekrem İmamoğlu'ndan KOBİ'lere söz! 'Vergi prim teşvikleriyle KOBİ’lerimize nefes aldıracağız' İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüksek faizler ve artan borç yükü altında ezilen KOBİ’lerin iktidar politikaları nedeniyle çöküşün eşiğinde olduğunu belirterek, “İktidar değişmeden, tekrar güven ve istikrar inşa edilmeden yürüyecek yolumuz kalmamıştır” dedi.
İmamoğlu’dan İzmirlilere mesaj: ‘Azim ve kararlılıkla tam yol ileri’
İmamoğlu’dan İzmirlilere mesaj: ‘Azim ve kararlılıkla tam yol ileri’ İzmir halkına seslenen CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşadığını belirterek çok yönlü mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı.
Aile Dayanışma Ağı Saraçhane’de... Dilek İmamoğlu: 'Mücadelemizi sürdüreceğiz!'
Aile Dayanışma Ağı Saraçhane’de... Dilek İmamoğlu: 'Mücadelemizi sürdüreceğiz!' CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan isimlerin aileleri, Saraçhane Parkı'nda dayanışma için bir araya geldi.