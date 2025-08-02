Ekrem İmamoğlu'ndan 'Aksaray' paylaşımı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), dün Aksaray'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenlendi.

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından miting ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Mitinge katılan yurttaşların görüntülerinin de yer aldığı bir video paylaşan İmamoğlu "Cansınız, can. Teşekkürler Aksaray" ifadesini kullandı.