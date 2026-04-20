Ekrem İmamoğlu'ndan 'çözüm seçim' çıkışı: 'Erdoğan zihniyetinin yaşattığı fetret devri bitecek'

20.04.2026 12:23:00
Haber Merkezi
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, seçim vurgusu yaparak, "Erdoğan zihniyetinin ülkemize yaşattığı fetret devri bitecek, kara düzen sona erecek!" dedi. İmamoğlu açıklamasında bakan atamalarına dikkat çekti.

Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

İmamoğlu açıklamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ataması yapılan bakan değişikliklerine dikkat çekti. Bakanların açıklamalarını anımsatan İmamoğlu, "Halbuki yine AK Parti'nin kara düzeni; memleketi, milleti alt üst eden Erdoğan zihniyeti..." dedi.

"BU İKTİDAR SANDIKTAN KORKUYOR"

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"•⁠  ⁠Bir Milli Eğitim Bakanı atanır;

Yeni sınav sistemi, yeni müfredat, yeni ders kitapları, kafa karıştıran uygulamalar, saçmalıklar! Giden mevkidaşını yerden yere vuran bakan ve zırvaları... Zannedersiniz hükümet değişti.

Halbuki yine AK Parti'nin kara düzeni; memleketi, milleti alt üst eden Erdoğan zihniyeti...

•⁠  ⁠Bir İçişleri Bakanı atanır;

Gece-gündüz operasyonlar, şehirlerimiz işgal edilmiş gibi çeteler, suç örgütleri, gözaltılar, filmlere taş çıkartan sayısız görüntüler, drone çekimleri! Yeni bakanın selefini kötüleyen açıklamalarını duydukça şoka girersiniz! "Hükümet mi değişti?" diye sorarsınız.

Halbuki yine AK Parti'nin kara düzeni; memleketi, milleti alt üst eden Erdoğan zihniyeti...

•⁠  ⁠Bir Adalet Bakanı atanır;

“Adaletsizlik aldı başını gidiyor, yeni uygulamalar şart” der. Yönetici kadrolarını tamamen değiştirir. "Üstü kapatılan dosyaların üstüne gideceğiz," "Korunan torpilli suçluları tutuklayacağız" der! Seleflerini yerin dibine gömer. Troller; adaletsiz sefil bakanlar gitmiş, her yerinden "adalet fışkıran" bir bakan gelmiş diye sahne alır. Şaşırmak yine bize kalır. 

Halbuki yine AK Parti'nin kara düzeni; memleketi, milleti alt üst eden Erdoğan zihniyeti...

•⁠  ⁠Sizleri Maliye Bakanı, Tarım Bakanı vs tek tek bakan geçidi ile yormayacağım.

"MİLLET ARTIK TOPYEKUN DEĞİŞİM İSTİYOR"

Aziz Milletimiz;

Acımız çoktur, meselemiz büyüktür, dertlerimiz tarifsizdir. İktidar sorunları yönetemedikçe bakan değiştirip umut satarak zaman kazanmaya çalıştı bunca sene. Fakat deniz bitti. Millet artık topyekun değişim istiyor. 

Bu iktidar ise sandıktan korkuyor, kaybedeceğini biliyor. Rakibinin isminden, cisminden tir tir titriyor. Ancak boyun eğmez, pes etmez, milli iradeden vazgeçmez on milyonlarca yurttaşımız var. Çözüm seçimdir. O sandık sonunda kurulacak, kimse bundan kaçamayacak, aksi bir niyete millet asla izin vermeyecek. Sandık kurulduğunda, siyasi aktörlere operasyon yapınca sonuçlar değişir sananlar, onları evine göndermekte kararlı olanın milletin kendisi olduğunu görecek. Erdoğan zihniyetinin ülkemize yaşattığı fetret devri bitecek, kara düzen sona erecek!

Her şey çok güzel olacak!"

İmamoğlu'ndan yeni yazı: 'Çare milli iradedir, sandıktır' Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendi sitesinde yeni yazı yayımladı. İmamoğlu yazısında "Çare millettir. Çare milli iradedir. Sandıktır. Adil ve güvenilir seçimdir. Türkiye'nin muhafızı olmak zamanıdır" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel 'istenmeyen insan' ilan etmişti: Ekrem İmamoğlu'ndan Tom Barrack tepkisi CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack hakkında, "Göreve geldiği günden bu yana gaf üstüne gaf yapmaktan çekinmeyen bu Büyükelçinin, hükümet tarafından hala muhatap alınıyor olması acizliktir" açıklaması yaptı.
İmamoğlu’ndan Ataşehir Belediyesi operasyonuna tepki: ‘İktidar, halka hizmeti suç sayıyor!’ Ataşehir Belediyesi’ne yönelik gece yarısı operasyonuna tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki göstererek, "Bugün bir kez daha görüyoruz ki, iktidar siyaset yapmayı, halka hizmet etmeyi, milletin iradesine sahip çıkmayı adeta suç saymaktadır" dedi.