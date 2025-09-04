Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Gidiyorlar az kaldı'

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Gidiyorlar az kaldı'

4.09.2025 10:28:00
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Gidiyorlar az kaldı'

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Zeytinburnu mitinginden görüntülerin yer aldığı bir videoyu "Bu millet korku duvarlarını çoktan aştı. Gidiyorlar az kaldı" ifadeleriyle paylaştı.

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından, dün Zeytinburnu'nda düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginden görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

Ekrem İmamoğlu, söz konusu paylaşımda "Bu millet korku duvarlarını çoktan aştı. Gidiyorlar az kaldı" ifadelerini kullandı.

