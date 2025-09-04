Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Gidiyorlar az kaldı'

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından, dün Zeytinburnu'nda düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginden görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.
Ekrem İmamoğlu, söz konusu paylaşımda "Bu millet korku duvarlarını çoktan aştı. Gidiyorlar az kaldı" ifadelerini kullandı.
Bu millet korku duvarlarını çoktan aştı. Gidiyorlar az kaldı. 🇹🇷 pic.twitter.com/W5Owa6emQu— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) September 4, 2025