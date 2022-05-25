İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt verdi: 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım. İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık. Başka dernek ve vakıflara verilmek üzere inşaatı devam eden yurtları İBB’ye kazandırdık" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurtdışına devasa paralar aktardığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim: Bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu, "Akşam saat 22:00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" demişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün, sosyal medya hesabı üzerinden beklenen açıklamayı yapmıştı. Kılıçdaroğlu açıklamasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin ABD'ye kaçmak için paravan bir vakıf kurduğunu söyleyerek paravan yapıya Ensar ve TÜRGEV Vakfı üzerinden 1 milyar lira aktarıldığını kaydetmişti.
Kılıçdaroğlu aynı açıklamasında belediye başkanlarına da çağrıda bulunarak "Son olarak halkın belediyelerine sesleniyorum. Bu paravan derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Yurtlarınıza alın" ifadelerini kullanmıştı.
İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NUN ÇAĞRISINA YANIT VERDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt verdi. İBB'nin yurtları hakkında bilgi veren İmamoğlu, "İBB olarak sadece 3 yılda 115 binden fazla öğrencimize 3200 TL öğrenci yardımı sağladık" dedi.
İmamoğlu paylaşımında şunları kaydetti:
"Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım. İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık. Başka dernek ve vakıflara verilmek üzere inşaatı devam eden yurtları İBB’ye kazandırdık. 2022’de 2 bin, 2023’te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız.
İBB olarak sadece 3 yılda 115 binden fazla öğrencimize 3200 TL öğrenci yardımı sağladık. Hedef koyduğumuz yıllık 75 bin burs hedefine, gelecek eğitim öğretim yılında ulaşıyoruz."
Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım. İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık. Başka dernek ve vakıflara verilmek üzere inşaatı devam eden yurtları İBB’ye kazandırdık. 2022’de 2 bin, 2023’te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız. @kilicdarogluk— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 25, 2022
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