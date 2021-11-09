Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı ziyaret etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti. Usta oyuncuyla çay içip sohbet eden İmamoğlu, ziyarette çekilen fotoğrafları ise "Bugün günlerden Cüneyt Arkın" notuyla paylaştı. Usta ismi evinde ziyaret eden İmamoğlu, Arkın'a sanatçı Tarık Tolunay'ın Haydarpaşa Panorama isimli eserini hediye etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti.
84 yaşındaki Arkın ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Bugün günlerden Cüneyt Arkın" notunu düştü.
USTA OYUNCUYA HEDİYE VERDİ
İmamoğlu, usta oyuncu Arkın'a, sanatçı Tarık Tolunay'ın Haydarpaşa Panorama isimli eserini de hediye etti. Öte yandan buluşmadan fotoğraflar da paylaşıldı.
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLÜ VERİLECEK
Usta sanatçı Cüneyt Arkın, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü de alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir layık görüldüğünü duyurdu.
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