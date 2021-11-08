Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı

08 Kasım 2021 Pazartesi

Gündemi meşgul eden en önemli siyasi konular arasında Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı. Tartıştıran, ilk sırada anket şirketleri... ve ikinci sırada iktidar silahşorları. Ekrem Bey’in çevresinde de adaylığa olumlu bakılmanın ötesinde bir davranış var.. Ekrem Bey’in gönlünde de böyle bir adaylık yatmadığını doğrusu söyleyemem. Güzel bir mevki!.. Hele bugünkü Cumhurbaşkanlığı yetkileriyle olursa, müthiş bir güç..

Ekrem Bey, güçlendirilmiş parlamenter sistemi ister mi, hiç haberim yok, belki açıklama yapmıştır, görememiş olabilirim. Ama bugün Millet İttifakı’nın öngördüğü ve hemen hemen üzerinde anlaştıkları sistemde güçlü başbakan olmak ister..

Ekrem Bey konusu sadece anket şirketlerinin ve iktidar silahşorlarının odağında olsa, neyse. CHP içinde de parti meclisinde de biraz yankı bulduğunu duyuyorum. Ayrıca Meral Akşener biliyorsunuz, “CHP eğer aday gösterirse destekleriz” anlamında açıklama da yaptı. Ama parti içinden duyumların farklı olduğunu belirteyim.

ANKETÇİLER TARTIŞTIRIYOR

Anket şirketlerini anlarım. Seçimlerde beğenilme ölçümlerini yapıyor müşterilerine. “Kim cumhurbaşkanı adayı olsun” cazip bir soru. Öne çıkan ve halk içinde de konuşulan insanları gündeme getiriyorlar. Bir yılı aşkın süredir bu tür anketler yapılıyor. En çok öne çıkanlardan biri de Mansur Yavaş.

İktidar silahşorları da İmamoğlu’nun CHP içinde ciddi sorun ve ayrılıklar yaratabileceği ve bunun bir şekilde seçim sürecinde Millet İttifakı aleyhine bir sonuç vereceği beklentisi içinde yazıp çiziyorlar. Bir, “İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını bağımsız olarak koyacak” yazmadıkları kaldı! Yoksa bunu da yazdılar mı?!

Yavaş’ı da İmamoğlu’nu da bulup iki büyük kentin başına oturtan Kılıçdaroğlu. Aday seçimleri çok iyi ve hatasız. Çokbilmiş bazı yazarlar mesela “Kim tanır İmamoğlu’nu, büyük hata..” diye yazıp durmuşlardı. Bu yazdıklarını kendileri de unutmuştur.. İkisi de doğrusu çok iyi gidiyor; dahası gördüğüm kadar Mansur Bey bir-iki adım önde destek buluyor.

Ankara, nüfus olarak İstanbul’un beşte biri gibi. İyi bir politika ile tüm Ankaralıları kapsaması daha kolay. İstanbul’un zorluk derecesi, nüfus ve yüzölçümü olarak çok büyük. Dolayısıyla Ekrem Bey’in işi katbekat zor. Herkese ulaşması kolay değil. Çok çalışılması gerek, şimdiki durum üzerine hayallere kapılmadan.

KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMASI

İstanbul da Ankara da genel seçimler ve iktidar vizyonu açısından çok önemli kentler. Ankara ve İstanbul üzerine çöken 25’er yıllık AKP kâbusları (hele Ankara! Adam hesap verme korkusu içinde, hiç sevmediği liderin kanatları altına sığınmış durumda!), iktidarın ülke çapında çöküşe gitmesiyle sona erdi. Ama kâbus kapı arkasında hâlâ. Belediye meclislerinde çoğunluğu sağlamış değiller.

Kılıçdaroğlu bu kez çok net olarak, belediye başkanlarının yerlerinde kalması gerektiğini söyledi ve hem de tartışmaları bitirdi gibi. İşaret ettiği de bu durumda büyükşehirlerin AKP’ye geçeceği. Evet, bu net! Büyükşehir başkanlarından kimse görevini terk etmeyecek ve milletvekili adaylığı bile beklemeyecek anlaşılan.

YAĞMACILARA TESLİM EDİLEMEZ

Şüphesiz ki milletin en önemli iki büyük kentini bütün gelirleriyle yeniden aç kurtların kucağına bırakmak, yağmaların sürmesi, Yavaş ve İmamoğlu’na ve yarattıkları karizmalara teslim edilen belediyeleri belki de yeniden kaybetmek demek olur.

Büyük kentler bir daha yağmacılara teslim edilemeyecek şekilde millet kazanılmalı. Buradaki başarı, ülkemizde bir halk iktidarını da güçlendirici büyük etki yapacaktır. Her açıdan tarihsel bir dönüm noktasındayız.

Ekrem Bey’in önünde daha büyük fırsatlar var... Sırayla... Şu İstanbul’un durumunu net bir şekilde görelim önce... İmamoğlu, “Şu an amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok” dediğine göre, spekülasyona gerek yok.

Başarı, kendisine çok daha güçlü kapılar açacaktır.