Ekrem İmamoğlu'ndan kazada yaralanan yurttaşlara ziyaret

10 Eylül 2022 Cumartesi, 03:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazası sonrası yaralanan yurttaşları ziyaret etti.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim. pic.twitter.com/Y1VSFBA707 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 9, 2022

Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı kazada 99 kişi yaralanmıştı.