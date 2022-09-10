Ekrem İmamoğlu'ndan kazada yaralanan yurttaşlara ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs kazasında yaralanan yurttaşları ziyaret etti, seferlerdeki aksama için İstanbullulardan özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 03:05
Ekrem İmamoğlu'ndan kazada yaralanan yurttaşlara ziyaret
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazası sonrası yaralanan yurttaşları ziyaret etti. 

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı kazada 99 kişi yaralanmıştı. 


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