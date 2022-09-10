Ekrem İmamoğlu'ndan kazada yaralanan yurttaşlara ziyaret
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs kazasında yaralanan yurttaşları ziyaret etti, seferlerdeki aksama için İstanbullulardan özür diledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazası sonrası yaralanan yurttaşları ziyaret etti.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim. pic.twitter.com/Y1VSFBA707— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 9, 2022
Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı kazada 99 kişi yaralanmıştı.
Video Haberler
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Atlı süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
- Kış öncesi yorgancılarda yoğun mesai başladı
- Geleneği devam ettiriyor
- Yok böyle düğün
- 54 yıldır mesaide
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası!
- Aile otopsi yapılmasını istemedi
- 'Operasyonun arkasında kim olduğunu biliyorum'
- İYİ Parti'de 'HDP' istifasının perde arkası
- Halkbank genel müdürünün 'gizli' üç yılı
- Viyana polisi Mesut Can Eray hakkında harekete geçti
- Kraliçe Elizabeth'in son fotoğrafı ortaya çıktı
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
- Genel müdürün sakladığı üç yıl
- Ünlü şarkıcı köpek saldırısına uğradı