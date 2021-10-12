İBB, TÜGVA’ya bedelsiz tahsis edilen bir bina için daha ihtar çekti
Büyükada'da vapur iskelesinin üst katından TÜGVA’yı çıkarmak isteyen İBB, vakfa 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilen Edirnekapı’daki binanın da peşinde. TÜGVA’ya ihtar çeken İBB, konuyu İBB Meclisi gündemine de getirecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), AKP’li Mevlüt Uysal’ın belediye başkanlığı döneminde TÜGVA’ya 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilen Edirnekapı’daki binanın peşinde. Binayı tahsis amacına uygun kullanmayarak boş tutan TÜGVA’ya ihtar çeken İBB, tahsisin iptal edilmesi için İBB Meclisi’ne de yazı yazdı.
BirGün'de yer alan habere göre, geçmiş AKP yönetimi zamanında TÜGVA’ya yapılan pek çok tahsisten biri olan, Edirnekapı Meydanı’ndaki kültürel tesis, İBB Meclisi’nin alacağı kararı bekliyor. 2019 belediye seçimlerinden kısa bir süre önce, 21 Kasım 2018 tarihinde alınan Meclis kararı ile, Edirnekapı 2621 ada 1 parsel üzerindeki taşınmaz, 25 yıllığına TÜGVA’ya bedelsiz olarak tahsis edilmişti. CHP grubunun ret oyu verdiği karar, AKP grubunun oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edilmişti. Yurt hizmetlerinde kullanılmak üzere yapılan tahsis, aradan geçen zaman içinde yurt olarak kullanılmadı.
VAKFA İHTARNAME GÖNDERİLDİ
İBB Emlak Yönetim Daire Başkanlığının İBB Meclisi’ne gönderdiği yazıda özetle şöyle denildi:
“Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri için Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmeliğin’ 14. Maddesine istinaden Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) adına tesis edilen bedelsiz irtifa hakkının fesih edileceği hususları, 24.08.2021 tarihli ihtarname ile adı geçen Vakfa bildirilmiştir. Vakıftan alınan 10.09.2021 tarihli yazıda, pandemi koşulları öne sürülerek restorasyon işlemlerinin gerçekleştirilemediği, restorasyon çalışmalarının devam ettiği ve Yönetmeliğin 5. Maddesine uygun şekilde eğitim faaliyetlerine devam edileceği ifade edilmiştir.
Yapılan değerlendirmede, söz konusu irtifa hakkının 2018 yılının sonunda tesis edildiği, pandemi kısıtlamalarının ise 2020 yılının ilk yarısında başladığı dolayısıyla pandemi koşullarının taşınmazın faaliyete açılmaması için yeterli bir gerekçe olmadığı ayrıca 09.09.2021 tarihinde Emlak Müdürlüğü teknik personelince mahallinde yapılan tespitte taşınmazın halen boş ve atıl vaziyette olduğu, yapının girişe kapatıldığı dolayısıyla herhangi bir restorasyon çalışmasında bulunulmadığı hususları tespit edilmiştir.”
Taşınmazın 25 yıl süreli bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin alınmış olan Meclis kararının, önümüzdeki günlerde İBB Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
TÜGVA’YA YAPILAN DİĞER TAHSİSLER
Eski İBB yönetimi, 13 Temmuz 2018 tarihinde İBB Meclisi’nden çıkarttığı bir kararla, belediyenin 10 taşınmazını TÜGVA’ya tahsis etmişti. “TÜGVA İlçe Temsilcilikleri Protokolü Hk.” Başlıklı yazı ile meclise gelen teklifte şöyle denilmişti:
“Belediyemiz ile Türkiye Gençlik Vakfı arasında ‘TÜGVA İlçe Temsilcilikleri Protokolü’ protokolü hazırlanarak yazımız ekinde sunulmuştur.”
CHP grubunun ret oyu verdiği ancak AKP grubunun oylarıyla kabul edilen teklifin ekinde, tahsis edilecek taşınmazlar da sıralanmıştı.
Tahsisi yapılan 10 taşınmaz şunlardı:
Beşiktaş 809 ada 32 parseldeki Şener Apt. No: 21/A
Bakırköy 839 ada 24 parseldeki 11 nolu taşınmaz
Silivri 1484 ad 3 parseldeki Marmara Plaza’daki 50/23 nolu taşınmaz
Avcılar 3966 parsel no: 1/A’daki taşınmaz
Sarıyer 1614 ada 7 parseldeki 39/2 nolu taşınmaz
Çatalca 94 ada 25 parseldeki 55 nolu taşınmaz
Şişli 1073 ada 124 parseldeki 51/2B nolu taşınmaz
Kadıköy 1851 ada 5 parseldeki 61 nolu taşınmaz
Beylikdüzü 669 ada 1 parseldeki 4F/35 nolu taşınmaz
Büyükçekmece 4893 parseldeki 4C-4D nolu taşınmaz.
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