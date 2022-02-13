Ekrem İmamoğlu’ndan yeni 'muhalefet zirvesi' paylaşımı

13 Şubat 2022 Pazar, 13:51

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhalefetteki 6 partinin liderlerinin masada bir araya gelmesinin ard ilgili yeni paylaşımlarda bulundu.

“İNANCIM TAM”

İmamoğlu paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

“‘Dostlarımızla kazanacağız' diyerek yola çıkmıştı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ülkemizin güçlü parlementer sistem, güçlü meclis geleneğini canlandırmak için çalışan partilerimizin, Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümüne de öneriler getireceklerine inancım tam"

‘Dostlarımızla kazanacağız’ diyerek yola çıkmıştı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ülkemizin güçlü parlementer sistem, güçlü meclis geleneğini canlandırmak için çalışan partilerimizin, Türkiye’nin önemli meselelerinin çözümüne de öneriler getireceklerine inancım tam. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 13, 2022

"Kutuplaşmanın, yoksulluğun, liyakatsizliğin, hesap vermezliğin ülkenin kaderi olmadığını göstereceklerine de ayrıca kalpten inanıyorum. Altı Genel Başkanımıza bir kez daha minnet duygularımı iletiyorum"

Kutuplaşmanın, yoksulluğun, liyakatsizliğin, hesap vermezliğin ülkenin kaderi olmadığını göstereceklerine de ayrıca kalpten inanıyorum. Altı Genel Başkanımıza bir kez daha minnet duygularımı iletiyorum. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 13, 2022

İmamoğlu daha önce de 6 parti liderinin bulunduğu fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir yurttaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, demokrasi tarihine geçecek bu fotoğraftan büyük mutluluk duydum. Bu masa ülkemizin temel meselelerinin çözümü için kuruldu. Bu sürecin baş mimarı Genel Başkanım CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, İYİ Parti Lideri Sayın Meral Akşener’e şükranlarımı sunarım"

"Türkiye için bir araya gelen değerli Genel Başkanlarımız Temel Karamollaoglu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal’ı da kutlar, saygılarımı sunarım"