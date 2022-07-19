Ekrem İmamoğlu'nun aile mezarlığına saldırı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstiklal gazisi dedesi Mevlüt İmamoğlu'nun da mezarının bulunduğu aile mezarlığına saldırı düzenlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'da bulunan aile mezarlığına saldırı düzenlendi. İmamoğlu'nun İstiklal gazisi dedesi Mevlüt İmamoğlu'nun da kabrinin bulunduğu aile mezarlığının duvarlarına ve yola gamalı haç çizildi. Olayı fark eden muhtar, durumu jandarmaya bildirdi.
TUTANAK TUTULDU
Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, olay yerinde yapılan incelemede İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına yapılan Nazilerin sembolü olan gamalı haç çiziminin, İmamoğlu'nun kuzeni Cemal İmamoğlu'nun evinin önünden geçen yol üzerine de çizildiği tespit edildi. Gamalı haçları kimin çizdiği belirlenemedi. Olayla ilgili kimse şikayetçi olmadı, sadece tutanak düzenlendi. Jandarmanın bölgedeki denetimlerini arttırdığı öğrenildi.
İSTİKLAL GAZİSİ DEDESİ YATIYOR
İmamoğlu 2019 yılında ikinci seçimi öncesinde baba ocağı Akçaabat'ta aile mezarlığını da ziyaret etmişti. İmamoğlu'nun İstiklal gazisi dedesi Mevlüt İmamoğlu'nun kabri de aile mezarlığında bulunuyor.
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