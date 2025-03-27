Yayınlanma: 27.03.2025 - 16:15

Güncelleme: 27.03.2025 - 16:15

Eğitim Sen İstanbul Üniversitesi İşyeri Temsilcisi akademisyen Levent Dölek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınması sonrası başlayan protestolar kapsamında tutuklandı. Peki, Levent Dölek kimdir? Eğitim Sen İstanbul Üniversitesi İşyeri Temsilcisi Levent Dölek neden tutuklandı?

LEVENT DÖLEK KİMDİR?

Levent Dölek, eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi'nde başladı. Lisans eğitimini 1999-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. Ardından, 2004-2007 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisans eğitimini sürdürdü. Son olarak, 2007-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nde Doktora programını tamamladı.

LEVENT DÖLEK NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Üniversitesi’nde görev yapan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyesi Levent Dölek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alınan Dölek, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.