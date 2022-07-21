Profiterol nasıl yapılır? Profiterol hangi malzemelerle yapılır? Profiterol kaç kalori?

21 Temmuz 2022 Perşembe, 17:26

Profiterol, top şeklindeki hamurun içine doldurulmuş özel krema ve üstü eritilmiş çikolata kaplı bir tatlıdır. Profiterolün nereden geldiği bilinmemektedir. Yapımında hafif pişirilen bir hamur kullanılır. Yapılışı itibarıyla tulumba tatlısına benzer ama profiterolde kullanılan un miktarı iki kat azdır. Profiterol hamurları yani pataşular fırında pişirilirken, tulumba tatlısı sıvıyağda kızartılır.

İşte yapımı kolay, lezzetli ve hafif 'profiterol' tatlısının tarifi..

PROFİTEROL TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı su

1 su bardağı un

125 gr tereyağı veya margarin

3 adet yumurta (yumurtalar küçük ise 4 adet)

PROFİTEROL KREMASI İÇİN:

2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1,5 çay bardağı şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilya

ÜZERİ İÇİN:

1 paket hazır çikolata sosu ya da benmari usulü eritilmiş 80 gr bitter çikolata

PROFİTEROL TARİFİ NASIL YAPILIR?

1. Kremasını hazırlamak için, bir sos tenceresine süt, toz şeker, un, yumurta sarısı ve vanilyayı ekleyip koyu bir kıvam alana kadar sürekli olarak çırpın.

2. Koyulaşan kremaya tereyağı ekleyip, karıştırın, ocaktan alın ve oda sıcaklığına geldikten sonra sıkma poşetine doldurup, en az 1 saat buzdolabında tutun.

3. Profiterol hamurunu hazırlamak için, su, tereyağı, tuz ve toz şekeri bir tencerede kaynama noktasına gelene kadar bekletin.

4. Ardından unu da ekleyerek 3-4 dakika sürekli olarak karıştırın. Toparlanan hamuru ocaktan alıp bir kaseye alın ve oda sıcaklığında, ara ara hamuru karıştırarak 15 dakika soğutun.

5. Yumurtaları birer birer ekleyerek dinlenmiş ve soğumuş olan hamurla birleştirin.

6. Hamur, yumurtalarla tamamen karıştıktan sonra elastik ve yapışkan bir hamur elde edin ve sıkma poşetine alıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine ceviz büyüklüğünde parçalar sıkın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Pişen profiterol hamurlarını oda sıcaklığında dinlendirin.

7. Hamurların alt kısımlarından bıçak yardımıyla delik açın. İçini hazırladığınız kremayla doldurun.

8. Çikolata sosu için; küçük parçalara ayırdığınız çikolatayı benmari usulü eritin. Üzerine krema ilave edip güzelce karıştırın. Hazırladığınız çikolata sosunu soğuduktan sonra profiterollerin üzerine dökün.

9. Son olarak file Antep fıstığı gezdirip servis edin. Afiyet olsun!

PROFİTEROL KAÇ KALORİ?

Profiterolün 100 gramında 238 kalori bulunmaktadır. Profiterolün 1 porsiyonu (180 gr) 429 kalori, 1 topu (45 gr) 107 kaloridir. Profiterolün 100 gramı 31.01 gram karbonhidrat, 3.22 gram protein, 10.71 gram yağ, 0.87 gram lif içermektedir. Profiterol, kan şekerini hızlı yükselten bir tatlıdır.