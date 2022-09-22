Ekşi Sözlük'te akılalmaz cinsel istismar itirafının araştırılması için suç duyurusunda bulunuldu
Ekşi Sözlük'te bir kullanıcı tarafından yazılan çocuk istismarı 'itirafı', kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaştı. Cumhuriyet'in ulaştığı Ekşi Sözlük yönetimi, çocuk istismarı iddiası ve söz konusu kullanıcı ile ilgili 'içerik silinmiştir' yanıtını vermekle yetindi. Farkına Var Derneği, yönetimin ihbar yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve şüphelinin ifadesinin alınması için suç duyurusunda bulundu.
18 Eylül akşamı, Ekşi Sözlük isimli sitede itirafta bulunan 'Krneac lrkam' kullanıcı adına sahip olan bir şüphelinin, 7 yaşındaki bir çocuğu nitelikli cinsel istismara maruz bırakması ile ilgili yazdığı cümleler kamuoyunun tepkisini çekti. Şüpheli, gelen yorumlara ithafen, yurtdışında yaşadığını belirterek 'korkmuyorum, rahatım' ifadelerini kullandı.
EKŞİ SÖZLÜK YÖNETİMİ, CUMHURİYET'E YANIT VERDİ
Cumhuriyet, olayın aydınlatılması ve çocuğun yüksek yararının korunması nedeni ile Ekşi Sözlük yönetimi ile iletişime geçti. Yönetim ise sorulan 'Bu kullanıcı ile ilgili harekete geçtiniz mi?' sorusuna aşağıdaki yanıtı vermekle yetindi:
"İlgili kullanıcının üyeliği sözlük moderatörleri tarafından kapatılmış, içerik ise silinmiştir. Bu zihniyette bir profil ve içeriklerin Ekşi Sözlük'teki barındırılması mümkün değildir. Konuyla ilgili tarafımıza ulaştığınız için teşekkür ederiz."
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Verilen yanıt üzerine Farkına Var Derneği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Çocuğa nitelikli istismarda bulunduğunu söyleyen şüphelinin ifadesinin alınması ve Ekşi Sözlük yönetiminin ihbar yükümlülüğünü yerine getirmesi, kullanıcının yaptığı 'itirafı' adli makamlarla paylaşması' talebi ile, TCK 103. maddeyi hatırlatarak suç duyurusunda bulundu.
Video Haberler
- Hobi olarak başladı: Koleksiyona dönüştürdü
- Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
- Plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
- Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirerek geldi
- Eğitim masraflarını böyle karşılıyor
- Nazım Hikmet’in hayatı, müzikale taşındı
- Çocuklar üşümesin diye 81 ilde atkı ve bere örecek
- Türkiye'nin ilk deniz kadın koruyucuları görevde
- Gözyaşlarını tutamadı
- Dostlukları görenleri gülümsetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapıları kapatıyor, ülkeye girilemeyecek...
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- Farkına Var Derneği suç duyurusunda bulundu
- Sedat Peker’den 'Emre Olur' açıklaması
- Türkiye'den 'eski düşmana' 20 SİHA
- İpin ucunu çektikçe geliyor!
- Emre Olur'un savcılık ve Emniyet ifadesi ortaya çıktı
- Ahlâk polisinin gerçek yüzünü anlattı
- Provokatif afiş hazırlayan şirketten açıklama
- Protestolar tüm ülkeye yayıldı, ölü sayısı artıyor!