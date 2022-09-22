Ekşi Sözlük'te akılalmaz cinsel istismar itirafının araştırılması için suç duyurusunda bulunuldu

22 Eylül 2022 Perşembe, 12:19

18 Eylül akşamı, Ekşi Sözlük isimli sitede itirafta bulunan 'Krneac lrkam' kullanıcı adına sahip olan bir şüphelinin, 7 yaşındaki bir çocuğu nitelikli cinsel istismara maruz bırakması ile ilgili yazdığı cümleler kamuoyunun tepkisini çekti. Şüpheli, gelen yorumlara ithafen, yurtdışında yaşadığını belirterek 'korkmuyorum, rahatım' ifadelerini kullandı.

EKŞİ SÖZLÜK YÖNETİMİ, CUMHURİYET'E YANIT VERDİ

Cumhuriyet, olayın aydınlatılması ve çocuğun yüksek yararının korunması nedeni ile Ekşi Sözlük yönetimi ile iletişime geçti. Yönetim ise sorulan 'Bu kullanıcı ile ilgili harekete geçtiniz mi?' sorusuna aşağıdaki yanıtı vermekle yetindi:

"İlgili kullanıcının üyeliği sözlük moderatörleri tarafından kapatılmış, içerik ise silinmiştir. Bu zihniyette bir profil ve içeriklerin Ekşi Sözlük'teki barındırılması mümkün değildir. Konuyla ilgili tarafımıza ulaştığınız için teşekkür ederiz."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Verilen yanıt üzerine Farkına Var Derneği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Çocuğa nitelikli istismarda bulunduğunu söyleyen şüphelinin ifadesinin alınması ve Ekşi Sözlük yönetiminin ihbar yükümlülüğünü yerine getirmesi, kullanıcının yaptığı 'itirafı' adli makamlarla paylaşması' talebi ile, TCK 103. maddeyi hatırlatarak suç duyurusunda bulundu.