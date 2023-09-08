El freni çekilmeyen hafriyat kamyonu yokuş aşağı kayıp, 6 araca çarptı: 'Aracımın yerinde TIR gördüm'

İstanbul Maltepe’de el freni çekilmediği iddia edilen hafriyat kamyonu yokuş aşağı kayarak, park halindeki 6 araca çarparak durabildi.

DHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 07:36
El freni çekilmeyen hafriyat kamyonu yokuş aşağı kayıp, 6 araca çarptı: 'Aracımın yerinde TIR gördüm'
Abone Ol google-news

Fındıklı Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında; el freninin çekilmediği iddia edilen hafriyat kamyonu, yokuş aşağı kayarak park halindeki 6 araca çarptı.

Gürültüyü duyan araç sahipleri ve mahalle sakinleri olay yerine koştu. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİSLE TARTIŞTILAR

Ekipler, şans eseri can kaybı ve yaralının olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatırken bazı araç sahipleri ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. 

Otomobili hasar alan Zekeriya Alparslan, "Aracımı park ettim ben. Evdeydim yani. Evimden bir ses duydum. O sese camdan baktığımda benim aracın yerinde TIR görüyorum. Anahtarı aldım aşağıya indim. Bu manzarayı gördüm. Yani şoktayım, şaşkınım. Araba pert şu an. Ben ömrümü verdim o arabaya. Ben aşağıya indiğimde TIR çalışır haldeydi. Ama diyorlar ki TIR park halindeydi. ‘Biz yemeğe gitmiştik.’ diyorlar. Ama ben aşağıya indiğimde TIR çalışır haldeydi" dedi.


Player Alanı
kamyon

İlgili Haberler

Pedalı takılan kamyonet bina boşluğuna uçtu

Pedalı takılan kamyonet bina boşluğuna uçtu
Türkiye'de üretilen ilk ve tek kamyon motoru: Artık teknelerde kullanılacak

Türkiye'de üretilen ilk ve tek kamyon motoru: Artık teknelerde kullanılacak
Mardin'de ciple kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Mardin'de ciple kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

En Çok Okunan Haberler