El yapımı patlayıcı ile kazı yapan şüpheliler 'suçüstü' yakalandı

15 Haziran 2022 Çarşamba, 09:51

Bursa’da el yapımı patlayıcı ile çukur açarak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el yapımı patlayıcı ile 6 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde çukur açarak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yapılan kimlik tespitinde H.K., H.T., ve İ.G. oldukları tespit edildi.

SUÇ ALETLERİYLE YAKALANDILAR

Olay yerinde yapılan incelemelerde ise şüphelilerin yanlarında getirdikleri 5 kilogram amonyum nitrat, 1 adet jeneratör, 1 adet akü, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet merdiven, 1 adet çapa, 1 adet manivela çubuğu, 1 adet keser, 3 adet demir çubuk, 1 adet testere ve 7 metre kablo ile el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.