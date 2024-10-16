Kameralar kayıttaydı... Deprem anında toz bulutu oluştu!
Merkez üssü Malatya olan 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, Adıyaman'ın Tillo bölgesindeki dağda toz bulutu meydana geldi. Toz bulutu, bölgedeki yurttaşlarda paniğe yol açtı.
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan Tillo bölgesindeki dağda toz bulutu oluştu.
PANİK YARATTI!
Toz bulutunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler, bu durumun kendilerini endişelendirdiğini söyledi.
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