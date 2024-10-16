Malatya'daki 5.9'luk deprem anı Vuslat TV canlı yayınına yansıdı: 'Allah'ım sen yardım et, yürü yürü, dışarı çıkın!'

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem birçok ilde de hissedildi. Malatya ve Elazığ'da okullar bir gün süreyle tatil edildi. Malatya'daki deprem anı, Vuslat TV canlı yayınına da yansıdı.

Malatya'daki 5.9'luk deprem anı Vuslat TV canlı yayınına yansıdı: 'Allah'ım sen yardım et, yürü yürü, dışarı çıkın!'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 12:17

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen Malatya merkezli büyük bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saat 10.46'da merkez üssünün Malatya'nın Kale ilçesi, büyüklüğün 5.9 olduğunu duyurdu.

Deprem, yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Tokat, ve Adıyaman'da da hissedildi.

CANLI YAYINA YANSIDI

Çevre illerde paniğe neden olan deprem, Malatya’da yayın yapan Vuslat TV’ye de yansıdı.

Görüntülerde, spikerin ‘Allah'ım sen yardım et’ dediği, ve ‘Dışarı çıkın’ talimatıyla tüm ekibin yayını terk ettiği anlar yer aldı.


Etiketler: #AFAD son depremler #deprem #Malatya Deprem #Malatya

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