Elazığ’da silahlı çatışma: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırganlar ambulans içerisinde kalp masajı yapılan yaralıyı, sağlık görevlisinin gözü önünde tekrar vurarak öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 17:04
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Olay, Elazığ merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü. Silahların peş peşe ateşlendiği kavgada 3 kişi mermilerin hedefi oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatışmanın arasında kalan ve 1 kişinin öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri, yerdeki diğer yaralıyı alarak ambulansa koydu.

Yaralıya kalp masajı yapılmaya başlandığı sırada, saldırganlardan biri, ambulansın içerisindeki yaralıya sağlık görevlilerinin gözü önünde ateş etti. Şahıs ambulans içerisinde hayatını kaybetti. Diğer bir yaralı ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Toplamda 2 kişinin öldüğü ve 1 kişini kişinin yaralandığı olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden kişilerin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


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