Elazığ'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Elazığ’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, kentin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya döndüğü olayda 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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