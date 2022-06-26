Elazığ’da bin 77 sentetik ecza maddesi ele geçirildi
Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada bin 77 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il genelinde meydana gelebilecek her türlü uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekipler il merkezinde şüphe üzerine iki aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada bin 77 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, F.D. (26), K.G. (23), M.C.B. (22) ve K.N.(20) gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. ve K.G. ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar hakkında ise ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
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