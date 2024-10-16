Malatya'daki 5,9'luk deprem sonrası 30 artçı sarsıntı meydana geldi
Malatya Kale merkezli 5.9 büyüklüğünde depremin ardından, AFAD 30 artçı sarsıntının meydana geldiğini açıkladı.
Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandı.
Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.
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