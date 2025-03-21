Elazığ’da eğitime 'kar' engeli

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Elazığ’da eğitime 'kar' engeli
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 21.03.2025 - 09:46

Elazığ'daki kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışla birlikte Vali Numan Hatipoğlu, eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Hatipoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Öğrenciler 21 Mart 2025 tarihinde olumsuz hava koşullarının daha da fazlalaşması dolayısıyla ilimiz genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. (Sevgili öğrenciler sanırım Yüce Allah'a çok dua ettiniz.) Ayrıca ilimizde görevli maluller, hamile personelimiz ve engelli çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" dedi.


Etiketler: #Elazığ #Kar

İlgili Haberler

İstanbul'da yük gemisi karaya oturdu

İstanbul'da yük gemisi karaya oturdu
Son dakika... Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir metro hattının yönetimi İBB'den alındı!

Son dakika... Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir metro hattının yönetimi İBB'den alındı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler