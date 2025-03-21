Elazığ’da eğitime 'kar' engeli
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Elazığ'daki kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışla birlikte Vali Numan Hatipoğlu, eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Hatipoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Öğrenciler 21 Mart 2025 tarihinde olumsuz hava koşullarının daha da fazlalaşması dolayısıyla ilimiz genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. (Sevgili öğrenciler sanırım Yüce Allah'a çok dua ettiniz.) Ayrıca ilimizde görevli maluller, hamile personelimiz ve engelli çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" dedi.
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