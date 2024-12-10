Elazığ'da faciadan dönüldü! Otomobil evin duvarına çarptı: Yaralılar var...
Elazığ’da park halindeki araca çarpıp evin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada evin duvarı kısmen çöktü.
Abdullahpaşa Mahallesi 266. Sokak’ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ABG 485 plakalı otomobil, park halindeki 06 DT 1335 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra binanın duvarına çarptı.
Kazada duvar kısmen içeri çökerken, araçta bulunan biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılan tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Etiketler: #Elazığ
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