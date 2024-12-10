Elazığ'da faciadan dönüldü! Otomobil evin duvarına çarptı: Yaralılar var...

Elazığ’da park halindeki araca çarpıp evin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada evin duvarı kısmen çöktü.

Elazığ'da faciadan dönüldü! Otomobil evin duvarına çarptı: Yaralılar var...
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 09:34

Abdullahpaşa Mahallesi 266. Sokak’ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ABG 485 plakalı otomobil, park halindeki 06 DT 1335 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra binanın duvarına çarptı.

Kazada duvar kısmen içeri çökerken, araçta bulunan biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılan tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.


Etiketler: #Elazığ

İlgili Haberler

Elazığ’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Elazığ’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 1’i ağır 2 yaralı
Elazığ’da korkutan ev yangını!

Elazığ’da korkutan ev yangını!
Elazığ’da dönerci dükkanında korkutan yangın!

Elazığ’da dönerci dükkanında korkutan yangın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler