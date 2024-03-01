Elazığ'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var!

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

AA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 15:43
Elazığ'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var!
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü üyelerinin ele geçirilen dijital materyallerinden tespit edilen örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında tespit edilen 2 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.


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