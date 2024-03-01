Elazığ'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var!
Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü üyelerinin ele geçirilen dijital materyallerinden tespit edilen örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında tespit edilen 2 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
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