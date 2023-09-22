Elazığ'da kamyonun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 19:40
Elazığ'da kamyonun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
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Nevzat Y. yönetimindeki 63 EU 699 plakalı yem yüklü kamyon, Fırat Köprüsü girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada kamyondaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


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Elazığ kaza

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