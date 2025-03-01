Elazığ’da korkutan kaza: Otomobil apartman boşluğuna uçtu

Elazığ’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil apartman boşluğuna düştü. Kazada araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ’da korkutan kaza: Otomobil apartman boşluğuna uçtu
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İHA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 12:58

Elazığ'da yokuş aşağı inen araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak apartman boşluğuna düştü.

Çarpmanın etkisiyle büyük bir gürültü koparken, çevredeki vatandaşlar panikle olay yerine koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Otomobil içinde sıkışan sürücü, Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Etiketler: #Elazığ #kaza

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